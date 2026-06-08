Informe fotográfico | Limpieza y desempolvado de la cúpula del Santuario de Hazrat Abul-Fadl al-Abbás (PB) en vísperas del mes de Muharram
En vísperas de la llegada del mes de Muharram, los servidores del noble Santuario de Hazrat Abul-Fadl al-Abbás (PB) llevaron a cabo la ceremonia de lavado y desempolvado de la cúpula de este luminoso mausoleo. Esta ceremonia espiritual se realizó en el marco de los preparativos del santuario para recibir a millones de peregrinos y dolientes husainíes, otorgando a Karbalá el ambiente y el espíritu propios de Muharram.
8 junio 2026 - 18:25
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fuente: Abna24
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