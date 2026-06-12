Informe fotográfico | El ambiente de la última noche de viernes del mes de Dhu al-Hiyya en el mausoleo de Abu al-Fadl al-Abbás (PB)
Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul Bait (ABNA), multitudes de creyentes conmemoraron la última noche de viernes del mes de Dhu al-Hiyya en el mausoleo de Abu al-Fadl al-Abbás (la paz sea con él). Asimismo, la Santa Ataba Abbasí movilizó todos sus esfuerzos para atender las necesidades de los peregrinos, brindándoles diversos servicios.
13 junio 2026 - 02:24
Código de noticia: 1826294
fuente: Abna24
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