Informe fotográfico | El ambiente de la última noche de viernes del mes de Dhu al-Hiyya en el mausoleo de Abu al-Fadl al-Abbás (PB)

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul Bait (ABNA), multitudes de creyentes conmemoraron la última noche de viernes del mes de Dhu al-Hiyya en el mausoleo de Abu al-Fadl al-Abbás (la paz sea con él). Asimismo, la Santa Ataba Abbasí movilizó todos sus esfuerzos para atender las necesidades de los peregrinos, brindándoles diversos servicios.

Código de noticia: 1826294 fuente: Abna24