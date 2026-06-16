Informe fotográfico | Izamiento de la bandera de luto husainí en el Santuario de la Excelencia Fátima Masuma (PB)

En vísperas del mes de Muharram, la bandera del luto husainí fue izada sobre la cúpula del noble Santuario de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella) durante una ceremonia celebrada la noche del lunes 15 de junio de 2026, con la amplia participación de peregrinos y residentes, en el Patio del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él). De este modo, el santuario de la Dama de la Generosidad quedó revestido del ambiente de duelo y luto.

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