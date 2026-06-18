Informe fotográfico | Izan la bandera de luto sobre la cúpula del Santuario de Imam Ali (PB) en Nayaf

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul Bait (ABNA), la Secretaría General del Santuario de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (la paz sea con él) celebró la ceremonia de izamiento de la bandera de luto y duelo para anunciar el inicio de la conmemoración del martirio del Señor de los Hombres Libres, el Imam Huséin (P), así como de los miembros de su Casa y de sus nobles y virtuosos compañeros. La ceremonia tuvo lugar en el noble patio haidarí, coincidiendo con la ceremonia de izamiento de la bandera de duelo celebrada en el recinto del mausoleo del Señor de los Mártires, el Imam Huséin (P), en la sagrada Karbalá.

Código de noticia: 1828844 fuente: Abna24