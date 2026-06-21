Informe fotográfico | Escenas del duelo husainí en el Santuario del Imam Huséin (P) en la sagrada Karbalá

Las ceremonias de duelo por Muharram se celebraron con una amplia participación de los mawakib husainíes en la ciudad sagrada de Karbalá. Los dolientes, mediante procesiones de golpe de pecho y cadenas de duelo, rindieron homenaje al Señor y Líder de los Mártires en el Santuario del Imam Huséin (P), en Bayn al-Haramayn y en el santuario de Hazrat Abbas (la paz sea con él).

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