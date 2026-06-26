Informe fotográfico | ABNA documenta las labores de rescate y remoción de escombros tras el devastador terremoto en Venezuela

Las imágenes exclusivas de la Agencia Internacional de Noticias Ahlul Bait (ABNA) muestran las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros en las zonas afectadas por el devastador terremoto que sacudió Venezuela. Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando entre los edificios colapsados, el balance oficial más reciente eleva el número de víctimas mortales a al menos 589 y el de heridos a cerca de 3.000, en tanto prosiguen las operaciones para localizar a personas desaparecidas bajo los escombros.

Código de noticia: 1831641 fuente: Abna24