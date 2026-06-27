Informe fotográfico | Ceremonia de Sham-e Ghariban en el Santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (PB)

La ceremonia de Sham-e Ghariban del Señor de los Mártires, el Imam Huséin (P), se celebró en el Patio de la Revolución Islámica del Santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él), con la participación del ayatolá Ahmad Marvi, custodio de Astan Quds Razaví, y de un grupo de servidores del santuario. Durante este acto espiritual, los fieles rindieron homenaje a los mártires de Karbalá y recordaron la aflicción de la Familia del Profeta (PB) tras la tragedia de Ashura.

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