Reflexiones sobre las súplicas de Ziyarat Ashura - 1

La maldición; un escudo para el creyente frente a las olas de la oscuridad

La maldición (la'n) es una súplica para alejar a los enemigos de la misericordia divina y preservar al creyente de las sediciones provocadas por los demonios de entre los genios y los hombres. Maldcir a los líderes de la injusticia y a las corrientes falsas significa declarar el rechazo a una opresión que intenta presentar la falsedad como verdad mediante el engaño y extraviar a las personas en medio de la confusión y el desvío.