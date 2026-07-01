Reflexiones sobre las súplicas de Ziarat Ashura - 2
La reivindicación de la sangre del Imam Huséin (P)
El verdadero reivindicador de la sangre del Imam Huséin (P) es el Imam de la Época (que Dios apresure su noble reaparición). Por ello, en esta súplica pedimos a Dios Altísimo que nos cuente entre los compañeros y seguidores firmes de Huyyat ibn al-Hasan (que Dios apresure su noble reaparición), en el camino de la restauración de este gran derecho.
1 julio 2026 - 17:28
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fuente: Abna24
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