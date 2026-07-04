Informe fotográfico | Presencia de los jefes de los tres poderes del gobierno en la ceremonia de tributo al líder martirizado de la Revolución Islámic
Una ceremonia de tributo al cuerpo del líder martirizado de la revolución, en la que participaron intelectuales, delegaciones religiosas y figuras políticas y culturales de países de todo el mundo, se celebró hoy viernes en presencia de los jefes de los tres poderes del gobierno en el Mosalla de Teherán.
4 julio 2026 - 09:32
Código de noticia: 1835151
fuente: Abna24
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