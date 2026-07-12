Informe fotográfico | Multitudinaria presencia de fieles en la visita al mausoleo del Líder mártir de la Revolución en el pórtico Dar al-Dhikr
Tras la ceremonia de sepultura de Su Eminencia el Gran Ayatolá, el mártir Seyed Alí Huseiní Jamenei, y de los mártires de su familia en el pórtico Dar al-Dhikr del Santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él), desde la tarde de este viernes (10 de julio de 2026) se abrió el acceso para la peregrinación al lugar. Miles de fieles y dolientes acudieron al mausoleo del Líder mártir de la Revolución para rendir homenaje y realizar la visita de peregrinación.
12 julio 2026 - 11:16
Código de noticia: 1839048
fuente: Abna24
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