Informe fotográfico | Una nueva despedida en Minab

Un total de 62 fragmentos de los restos mortales de los mártires de la Escuela Shajarat al-Tayyiba de Minab, recuperados durante las labores de búsqueda en el edificio de la escuela y sus alrededores, fueron sepultados hoy en el Cementerio de los Mártires de esta ciudad tras una ceremonia fúnebre. Los análisis de ADN determinaron posteriormente que estos restos pertenecen a 32 mártires.

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