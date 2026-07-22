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Informe fotográfico | Una nueva despedida en Minab

Un total de 62 fragmentos de los restos mortales de los mártires de la Escuela Shajarat al-Tayyiba de Minab, recuperados durante las labores de búsqueda en el edificio de la escuela y sus alrededores, fueron sepultados hoy en el Cementerio de los Mártires de esta ciudad tras una ceremonia fúnebre. Los análisis de ADN determinaron posteriormente que estos restos pertenecen a 32 mártires.

22 julio 2026 - 16:36
Código de noticia: 1843673
fuente: Abna24

Fotografías: Sadegh Baraninia – Morteza Akhoundi

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