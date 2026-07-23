Informe fotográfico | Procesiones de duelo por el aniversario del martirio del Imam Hasan al-Mujtaba (PB)

Las procesiones de duelo acudieron al Santuario de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella) con motivo del aniversario del martirio del Imam Hasan al-Mujtaba (la paz sea con él), donde celebraron ceremonias de luto en memoria de la opresión sufrida por el Generoso de la Gente de la Casa (la paz sea con él).

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