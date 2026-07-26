La posición narrada y la autenticidad de la Ziyarat Arbaín – 1

La Ziyarat Arbaín es una de las ziyarat transmitidas y más acreditadas del islam shií. Fue narrada por el Imam Sadiq (P) y quedó registrada en las principales fuentes de hadices y súplicas. La recomendación de recitarla en el día de Arbaín y su amplia transmisión en las obras de hadices reflejan el lugar especial que esta ziyarat ocupa en la cultura shií.

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