El testimonio del peregrino sobre la misión y el cometido divinos del Imam Huséin (P) - 4

En uno de los pasajes de la Ziyarat Arbaín se aborda la explicación de la misión y del cometido divinos del Imam Huséin (P) e invita al peregrino a dar testimonio de su papel incomparable en la guía de la humanidad. En este pasaje, ese noble Imam es presentado como el heredero de los profetas, la hoyyat de Dios, el guía de la orientación y el protector de la religión, quien, con una invitación clara y una benevolencia perfecta, estableció la prueba sobre todos y llevó su misión divina a su perfección.

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