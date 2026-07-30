La filosofía del levantamiento del Imam Huséin (P) - 5

En este pasaje, la Ziyarat Arbaín expone con claridad la filosofía y el objetivo del levantamiento del Imam Huséin (P). Esta ziyarat presenta el Levantamiento de Ashura como un movimiento divino para salvar a la humanidad de la ignorancia y del extravío. Un levantamiento que, con el sacrificio de la vida del Señor de los Mártires (P), despertó la conciencia de la comunidad islámica, debilitó los cimientos del gobierno omeya y, hasta el día de hoy, sigue siendo una fuente de inspiración para la lucha contra las corrientes de la falsedad y contra quienes siguen el camino de los omeyas.

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