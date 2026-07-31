Algunas de las características de los enemigos del Imam Huséin (P) - 6

La Ziyarat Arbaín, además de explicar la posición y los objetivos del Señor de los Mártires, el Imam Huséin (P), también aborda las raíces de la desviación y las características de los enemigos de ese noble Imam. Esta ziyarat presenta el apego a la vida mundanal, el intercambio de la verdad por beneficios insignificantes, la soberbia y el seguimiento de las pasiones del alma como algunos de los factores más importantes para situarse en el frente de la falsedad; factores que impiden al ser humano aceptar la verdad y lo conducen a enfrentarse a los amigos de Dios.

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