El testimonio sobre el glorioso destino del Imam Huséin (P) - 8

Después de explicar la misión y la lucha del Señor de los Mártires, el Imam Huséin (P), la Ziyarat Arbaín aborda el glorioso destino de ese noble Imam e invita al peregrino a dar testimonio de la pureza de su conducta, de su fidelidad al depósito divino y del bienaventurado desenlace de su vida. En este pasaje, la vida, el martirio y la condición de oprimido del Imam Huséin (P) son presentados como una manifestación perfecta de la fidelidad al pacto divino y como un modelo eterno de la vida del creyente.

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