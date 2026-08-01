El testimonio sobre la veracidad del levantamiento del Imam Huséin (P) - 9

En este pasaje, la Ziyarat Arbaín presenta el horizonte final del Levantamiento de Ashura y el destino de los dos frentes, el de la verdad y el de la falsedad. Al dar testimonio de la plena fidelidad del Imam Huséin (P) al pacto divino y de su lucha sincera en el camino de Dios, el peregrino cree en el cumplimiento de las promesas divinas; una promesa que ha decretado la victoria y la dignidad para el frente de la verdad, y la perdición y el castigo para los enemigos y quienes abandonaron al Señor de los Mártires (P).

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