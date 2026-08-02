Los elevados contenidos de la Ziyarat Arbaín
La proclamación de la walaya y el testimonio sobre la pureza de la familia husainí - 10
En este pasaje, la Ziyarat Arbaín traza con claridad los límites de la walaya y de la bara'a, e invita al peregrino a renovar su pacto con el frente de la verdad. En esta parte, el peregrino, al dar testimonio de la pureza innata y de la noble ascendencia de la familia husainí, reafirma la pureza de su linaje y la posición divina del Imam Huséin (P).
2 agosto 2026 - 09:36
Código de noticia: 1845421
fuente: Abna24
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