La proclamación de la walaya y el testimonio sobre la pureza de la familia husainí - 10

En este pasaje, la Ziyarat Arbaín traza con claridad los límites de la walaya y de la bara'a, e invita al peregrino a renovar su pacto con el frente de la verdad. En esta parte, el peregrino, al dar testimonio de la pureza innata y de la noble ascendencia de la familia husainí, reafirma la pureza de su linaje y la posición divina del Imam Huséin (P).

Código de noticia: 1845421 fuente: Abna24