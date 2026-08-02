Los elevados contenidos de la Ziyarat Arbaín
El testimonio sobre el Imamato, la guía y la veracidad del Imam Huséin (P) - 12
En este pasaje de la Ziyarat Arbaín, el peregrino, al dar testimonio de la posición del Imam Huséin (P) como guía de la orientación y modelo de la piedad, y de los Imames (P) de su descendencia como abanderados de la guía y pruebas divinas, declara su fe, su certeza y su compromiso con el camino de la walaya y del Imamato del Ahlul Bait (PB).
2 agosto 2026 - 20:38
Código de noticia: 1845425
fuente: Abna24
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