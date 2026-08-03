La proclamación de la bara'a de los responsables y de los partidarios de Ashura - 13

En este pasaje, la Ziyarat Arbaín manifiesta claramente su posición firme frente a la injusticia y la opresión cometidas contra el Ahlul Bait (PB). Al maldecir a los asesinos, a los opresores e incluso a quienes, con su silencio y conformidad, aprobaron el crimen de Ashura, el peregrino reafirma el principio de la bara'a del frente de la falsedad y condena toda forma de complicidad con la injusticia.

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