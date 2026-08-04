La renovación del pacto de fidelidad y la disposición para auxiliar al Ahlul Bait (PB) - 14

En este pasaje, la Ziyarat Arbaín lleva a su punto culminante el pacto de fidelidad del peregrino con el Imam Huséin (P) y el Ahlul Bait (PB). Al declarar su solidaridad de corazón, su obediencia en la práctica y su permanente disposición para auxiliar al Imam, el peregrino reafirma su compromiso pleno con el frente de la walaya y, con el lema perdurable «Ma‘akum ma‘akum, la ma‘a ‘aduwwikum» (Con vosotros, con vosotros; nunca con vuestros enemigos), proclama su permanente acompañamiento al frente de la verdad y su rechazo del frente de la falsedad.

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