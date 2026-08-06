Informe fotográfico | Caravana de los Embajadores del Imam al-Rida (PB) celebra una ceremonia de duelo en Bayn al-Haramayn

La Caravana de los Embajadores del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él), coincidiendo con el Arbain del el Imam Huséin (P), celebró una ceremonia de duelo y recitación de elegías con la entusiasta participación de peregrinos y residentes, tras hacerse presente en Bayn al-Haramayn, el luminoso recorrido que une el Santuario del Imam Huséin (P) y el Santuario de Abu al-Fadl al-Abbás (PB) en la sagrada ciudad de Karbalá.

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