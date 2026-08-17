Informe fotográfico | Cambio de las banderas de las cúpulas de los santuarios del Imam Hussein y su hermano Abbas (P) al inicio de Rabi‘ al-Awwal

Coincidiendo con la llegada del mes de Rabi‘ al-Awwal y el fin de los días de duelo del mes de Safar, se celebró la ceremonia de cambio de las banderas de las sagradas cúpulas del Imam Hussein y su hermano Abbas, que la paz sea con ambos. La ceremonia se realizó con la presencia de los servidores de los dos santuarios sagrados de Karbala, y las nuevas banderas fueron izadas sobre las sagradas cúpulas.

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