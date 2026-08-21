Informe fotográfico | Mohammad Bagher Qalibaf visita el Santuario del Imam Huséin (P)

El Dr. Qalibaf, presidente del Parlamento, junto con la delegación parlamentaria que lo acompaña, la tarde del jueves 20 de agosto de 2026, tras participar en la ceremonia del Arbaín del entierro del líder mártir de la revolución en la mezquita del Imam Hasan al-Askari (la paz sea con él), en la sagrada ciudad de Karbala, se dirigieron al Santuario del Imam Huséin (P) y visitaron el sagrado mausoleo del Imam Huséin (P).

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