Informe fotográfico | El Santuario de la Excelencia Fátima Masuma con motivo del nacimiento del Profeta Muhammad (P) y del Imam Sadiq (PB)

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Santuario de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella), con motivo del aniversario del nacimiento del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia) y del Imam Sadiq (PB), se llenó de un ambiente vibrante y espiritual, con la entusiasta presencia de peregrinos iraníes y extranjeros que expresaron su amor y devoción hacia la Gente de la Casa de la Pureza y la Infalibilidad (PB).

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