Informe fotográfico | El Santuario de la Excelencia Fátima Masuma con motivo del nacimiento del Profeta Muhammad (P) y del Imam Sadiq (PB)
Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Santuario de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella), con motivo del aniversario del nacimiento del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia) y del Imam Sadiq (PB), se llenó de un ambiente vibrante y espiritual, con la entusiasta presencia de peregrinos iraníes y extranjeros que expresaron su amor y devoción hacia la Gente de la Casa de la Pureza y la Infalibilidad (PB).
2 septiembre 2026 - 19:58
Código de noticia: 1860708
fuente: Abna24
Su comentario