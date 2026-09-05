Informe fotográfico | Creyentes conmemoran la víspera del viernes en el Santuario de Aba al-Fadl al-Abbas (P)

Las multitudes de creyentes conmemoraron la víspera del viernes en el Santuario de Aba al-Fadl al-Abbas (la paz sea con él). El Sagrado Santuario de Aba al-Fadl al-Abbas movilizó sus esfuerzos para atender las necesidades de los visitantes, brindándoles diversos servicios. El santuario había preparado previamente un plan que incluía diversos aspectos de seguridad, salud y servicios, además de organizar el flujo fluido de los visitantes hacia el santuario sagrado de Aba al-Fadl al-Abbas (la paz sea con él).

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