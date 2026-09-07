Informe fotográfico | Presencia de las Publicaciones de las Obras del Imam Mártir en la 27.ª Feria Internacional del Libro de Bagdad
La 27.ª Feria Internacional del Libro de Bagdad fue inaugurada con la participación de editoriales e instituciones culturales de diversos países en la capital iraquí, y "Dar al-Thawra al-Islamiyya" (la Oficina para la Preservación y Publicación de las Obras del Imam Mártir Sayyid Alí Jamenei) ha estado presente en este evento cultural bajo el lema "Estamos vivos con su pensamiento".
7 septiembre 2026 - 11:20
Código de noticia: 1862666
fuente: Abna24
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