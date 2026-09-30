Informe fotográfico | Las mezquitas de madera de Georgia, a la sombra del olvido; los activistas se afanan por salvar el patrimonio islámico

En las montañas de Adjaria, en Georgia, más de 50 mezquitas históricas de madera conservan aún el testimonio de la presencia musulmana en esta región; edificaciones de las que algunas superan los 200 años de antigüedad, pero que hoy se ven amenazadas por el deterioro y los incendios, y solo el año pasado dos mezquitas históricas de la zona quedaron destruidas.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): las mezquitas históricas de madera de la región de «Adjaria», en el suroeste de Georgia, pese a contar con una arquitectura singular, se han enfrentado en los últimos años al deterioro y a la escasez de recursos para su restauración. Los activistas locales advierten de que la desatención podría borrar para siempre una parte del patrimonio islámico de esta región.

En las alturas de Adjaria existen más de 50 mezquitas históricas de madera, algunas de las cuales se remontan a los años comprendidos entre 1817 y 1926. Estas mezquitas fueron edificadas con la madera de los bosques de la zona y su arquitectura se inspira en las casas tradicionales de Adjaria; no obstante, varias de ellas necesitan hoy una restauración urgente o han quedado completamente abandonadas.

«Gorjomi» es uno de los ejemplos de este legado histórico, en el que las huellas del deterioro son claramente visibles. «Lia Dekanadze», joven activista de la región, al referirse al estado de esta mezquita, afirma que teme presenciar su desaparición a lo largo de su vida. El año pasado, además, dos mezquitas de madera de Adjaria fueron destruidas por incendios, y en al menos uno de los casos se apuntó como posible causa un fallo en el sistema eléctrico.

Los activistas locales consideran asimismo que los problemas económicos y la emigración de los aldeanos han mermado la capacidad de las comunidades locales para mantener estos edificios. El grupo «Comunidad de Solidaridad» había intentado previamente, mediante la elaboración de un mapa de los enclaves del patrimonio islámico y el estudio de su estado, atraer la atención de las autoridades hacia estas mezquitas; sin embargo, la actividad de esta organización no gubernamental se detuvo a raíz de los cambios políticos y de las restricciones en materia de financiación.

Adjaria, cuya población es musulmana en aproximadamente un tercio, alberga una parte importante del patrimonio islámico de Georgia. Los activistas subrayan que estas mezquitas no son únicamente lugares de culto, sino que en el pasado fueron también espacios de reunión del pueblo y de toma de decisiones sociales; por ello, consideran que su preservación forma parte de la protección de la historia y del patrimonio cultural de Georgia.