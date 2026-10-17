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Informe fotográfico | Imágenes históricas de un siglo de transformaciones en Jerusalén y de la vida de los palestinos

La colección «Memoria de Jerusalén» ofrece un relato visual de la historia de la arquitectura, la vida social y las transformaciones políticas de esta ciudad, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Mohammed Hashim Ghosheh, historiador jordano, ha documentado, mediante la recopilación de fotografías históricas a lo largo de años de investigación, diversos aspectos de la vida de los palestinos y los cambios sufridos por Jerusalén durante la época otomana, el periodo de dominio británico sobre Palestina y tras la ocupación de Jerusalén Este por Israel.

17 octubre 2026 - 17:23
Código de noticia: 1879258
fuente: Abna24

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