Informe fotográfico | La cosecha de aceitunas bajo la sombra de la amenaza de los colonos israelíes en Cisjordania

Amal Abu Awad, una mujer palestina de 62 años, interrumpió en repetidas ocasiones la cosecha de aceitunas el domingo en la aldea de Turmus Ayya, en la Cisjordania ocupada, debido a las alertas sobre la aproximación de colonos israelíes. Los ataques de los colonos han alterado el curso de la recolección, una cosecha que se considera una de las principales fuentes de ingresos de las familias palestinas.

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