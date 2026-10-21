Informe fotográfico | El Santuario de Al-Abbas instala banderolas de luto en Bayn al-Haramayn con motivo del martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra

El Departamento de Bayn al-Haramayn del sagrado Santuario de Al-Abbas ha comenzado a instalar negras banderolas de luto en la plaza central con motivo del aniversario del martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), según la segunda narración. Los preparativos tienen como objetivo conmemorar la ocasión y destacar las enseñanzas y virtudes de los Ahl al-Bayt (PB).

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