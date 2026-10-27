Informe fotográfico | Campamento de formación “Yanfadayan” en el Parque Tabiat de Karay

Se inauguró el primer campamento de formación de los “Yanfadayan” (expresión en persa que se refiere a quienes están listos para sacrificar su vida para Irán) de la provincia de Alborz en el Parque Tabiat de Karay. El campamento tiene como objetivo impartir formación en habilidades militares y de campo a los “Yanfadayan” de Alborz y acoge a mujeres y hombres que participan en este curso de capacitación. Entre las actividades del programa, que se desarrollan mediante ejercicios prácticos variados, figuran el tiro, el rápel, la tirolina y la conducción de motocicletas.

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