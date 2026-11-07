6.450 universitarias de universidades de Irak y de varios países islámicos, en el marco de la undécima edición de la ceremonia de graduación de las Hijas de Al-Kafeel, peregrinaron al visitar el Santuario del Imam Huséin (P) y de Hazrat Abu al-Fadl al-Abbas (PB). La ceremonia, organizada por la Sagrada Custodia Abbasí, se celebró bajo el lema «De la luz de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), iluminamos el mundo».

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