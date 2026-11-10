El CGRI de Irán presenta una nueva ciudad de misiles subterránea, donde el jefe del Estado Mayor de las FF.AA. destacó los últimos avances y la preparación combativa de esta fuerza.
La ceremonia de presentación de la nueva ciudad de misiles del ala aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) se ha celebrado con la presencia del general de división Ali Abdolahi, comandante en jefe del Ejército; el comandante del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, y el general de brigada Seyed Mayid Musavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial del CGRI.
Durante esta visita, el general de división Abdolahi también dio a conocer una nueva sorpresa y examinó los últimos avances y el nivel de preparación combativa de la Fuerza Aeroespacial del CGRI.
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