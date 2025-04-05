Filosofía de Tawakkul

Un punto importante al examinar el concepto de Tawakkul sobre Dios en el Sagrado Corán es su perspectiva ontológica.

En otras palabras, ¿por qué debería una persona depositar su confianza en Dios y cuál es la filosofía detrás de esta confianza?

En respuesta, cabe decir que cuando una persona siente la necesidad de algo, se esfuerza por satisfacer su deseo innato e instintivo en esa área. Sin embargo, desde muy temprano en su vida se da cuenta de que no puede satisfacer todas sus necesidades solo, y a medida que sus deseos crecen, llega a comprenderlo aún mejor.

Las formas en que las personas buscan satisfacer sus necesidades difieren entre sí, y esta diferencia surge de las variaciones en sus perspectivas existenciales.

Si alguien no cree en la existencia de Dios o de lo sobrenatural, o no es consciente de este concepto, intentará utilizar sus habilidades para utilizar a otras personas para que le sirvan y satisfagan sus necesidades. La culminación de tales esfuerzos puede llevarlo a ejercer el poder o usar la fuerza para explotar a otros.

Sin embargo, aquellos que tienen cierta fe en fuerzas sobrenaturales intentarán de diversas maneras buscar su ayuda, incluso si sus creencias pueden ser completamente equivocadas. De aquí surgen diversas formas de idolatría y politeísmo. Por ejemplo, algunos buscan conectarse con espíritus o genios para buscar ayuda con sus necesidades. Dios dice en el Corán: “Algunos humanos buscaron refugio con ciertos genios y esto aumentó la rebelión de esos genios”. (versículo 6 de la Sura Al-Yinn)

Los profetas vinieron para guiar a la humanidad hacia Dios Todopoderoso y para demostrar que nadie puede ayudar a los humanos mejor que Él. Al mostrar la manera de conectarse con Dios, animaron a la gente a confiar en Él en lugar de recurrir a ídolos o genios. La esencia de la verdadera creencia en Dios Todopoderoso requiere que una persona reconozca Su influencia en su vida, lo que significa que después de creer en el concepto de la creación, uno también debe tener fe en Su señorío divino.

De hecho, tener una comprensión correcta de cómo Dios influye en el mundo es esencial para un verdadero Tawakkul (confianza en Él). Lo que Dios Todopoderoso crea trasciende todos los demás sistemas, no está sujeto a nada y no puede ser abrumado por ninguna otra causa.

Nada en los cielos ni en la tierra puede desafiar a Dios. Dios es Omnisciente y Omnipotente. (versículo 44 de la Sura Fatir)

Por lo tanto, si llegamos a creer que existen sistemas más allá de las estructuras causales y efectivas del mundo natural, entonces podemos aspirar a tener verdaderamente Tawakkul y confiar en Dios. Cuanto más profundas sean las creencias de una persona a este respecto, mayor será su nivel de Tawakkul.