Características del Imam Husayn (AS) en Nahj al-Balagha

Según la Agencia Internacional de Noticias Ahlul Bayt (ABNA), el Imam Husayn (AS), conforme a la narración más conocida, nació en el año 4 de la Hégira lunar y vivió aproximadamente 36 años de su bendita vida en paralelo con la vida llena de acontecimientos del Comandante de los Creyentes, el Imam Alí (AS). Durante este período, fue testigo de diversos eventos históricos en diferentes etapas de la vida del Profeta Muhammad (P), así como de la usurpación del califato y el gobierno de cinco años del Imam Alí (AS). En muchos de estos eventos, tuvo un papel directo. Sin embargo, las actividades políticas, económicas, sociales y religiosas del Imam Husayn (AS) durante este tiempo, así como durante la vida del Imam Hasan (AS), generalmente no han recibido la atención debida y se han abordado poco.

Si nos referimos únicamente al noble libro Nahj al-Balagha, debemos señalar que, salvo en los casos en que se menciona el nombre bendito del Imam Hasan (AS) en el sermón 207, la carta 24 y las sabidurías 38, 233 y 416, en los demás casos se describen cualidades comunes y eventos históricos en los que participaron conjuntamente el Imam Hasan (AS) y el Imam Husayn (AS).

Las cualidades comunes que el Imam Alí (AS) menciona en Nahj al-Balagha sobre sus dos hijos, los Imames Hasan (AS) y Husayn (AS), incluyen: ser los protectores de la descendencia del Mensajero de Dios (P) en el sermón 207, ser descritos como “los señores de los jóvenes del Paraíso” en la carta 28, y también en la sección de cartas, donde se cita el testamento del Imam Alí (AS) dirigido a ambos en la carta 47. En otra carta, numerada como 24 en la sección de cartas, conocida como el testamento económico del Imam Alí (AS) sobre sus propiedades y fundaciones caritativas, se designa al Imam Hasan (AS) como el administrador de dichas fundaciones, con la indicación de que, tras él, el Imam Husayn (AS) asumiría esta responsabilidad: «مِنْهَا فَإِنَّهُ یَقُومُ بِذَلِکَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِی... فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَ حُسَیْنٌ حَیٌّ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَ أَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ».

La presencia del Imam Hasan (AS) y el Imam Husayn (AS) en el episodio del juramento de lealtad al Imam Alí (AS) en el sermón 3, la intercesión de ambos para salvar la vida de Marwan ibn Hakam, yerno de Uthman, durante la Batalla de Jamal en el sermón 73, y la insistencia en no descuidar la defensa de la verdad y la recuperación del tesoro público en la carta 41, incluso si estuviera en manos de sus seres queridos, es decir, sus hijos, los Imames Hasan (AS) y Husayn (AS), son otros casos en los que se menciona el nombre del Imam Husayn (AS) en Nahj al-Balagha.

Uno de los casos en los que el nombre bendito del Imam Husayn (AS) se menciona de manera individual en Nahj al-Balagha es una narración citada por Sayyid Razi, según Nuf Bakali, al final del sermón 182. En este sermón se relata que, pocos días antes de su martirio, el Imam Alí (AS) se preparó para una nueva batalla contra Muawiya y, mediante un sermón, llamó a todos al yihad. En este esfuerzo, el Imam Husayn (AS) fue designado por el Comandante de los Creyentes, el Imam Alí (AS), como comandante de diez mil hombres, aunque esta preparación para la guerra contra Muawiya quedó inconclusa debido al martirio del Imam Alí (AS).

Sayyid Ali Asghar Husaini / ABNA