El Gran Ayatolá Makarem Shirazi insta a utilizar la inteligencia artificial en la educación seminaria

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Gran Ayatolá Nasser Makarem Shirazi ha instado a los seminarios islámicos a adoptar la tecnología moderna, especialmente la inteligencia artificial, para promover el estudio religioso y su difusión.

Hablando ante un grupo de estudiantes, profesores y administradores de las instituciones bajo su supervisión, el alto clérigo destacó que la sinceridad, la disciplina y el esfuerzo continuo son los elementos clave para el éxito en las actividades científicas y espirituales.

Citando al Imam Hassan Askari (AS), el Ayatolá Makarem subrayó que “la fe en Dios y la bondad hacia los hermanos” forman la base de la excelencia moral e intelectual. Instó a los estudiantes a mantenerse firmes en sus estudios, mantener la intención divina y mostrar respeto hacia los maestros y autoridades religiosas.

Recordando la perseverancia del Sheikh Tusi, quien fundó el Seminario de Najaf hace un milenio a pesar de una fuerte oposición, el Ayatolá afirmó que la continuidad del conocimiento islámico es fruto de la fe y la resiliencia.

Reflexionando sobre sus propias contribuciones académicas, mencionó la compilación del Tafsir al-Nemooneh, un comentario coránico persa actualizado que ha sido traducido a varios idiomas, incluidos árabe, urdu, turco, inglés y hausa. También destacó el éxito de sus comentarios sobre el Nahj al-Balagha y la Sahifa al-Sajjadiyya.

Reveló que sigue activo en el ámbito académico, continuando con la enseñanza en el seminario tres días a la semana y supervisando la revisión de Bihar al-Anwar hasta su volumen noventa y seis.

Concluyendo sus declaraciones, el alto erudito aconsejó a los estudiantes llenar los vacíos intelectuales y culturales con fe, sinceridad y esfuerzo, aprovechando al máximo las herramientas modernas.

“No olviden la oración”, dijo. “Siempre rezo por el éxito de los eruditos y estudiantes, y les pido que también recen por mí”.