La Ataba Husainí añade un nuevo espacio al Campamento Husainí para mejorar su capacidad de recibir visitantes

Esta medida se tomó antes de la visita de Arbaín del Imam Husain (la paz sea con él), con el objetivo de acomodar a la gran cantidad de visitantes y proporcionar los espacios y servicios necesarios para ellos durante la realización de la visita.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El jefe del Departamento del Campamento Husainí Al-Musharraf (Al-Mujáim al-Husaynī al-Mushrif), el señor Fadel Abu Dukka, declaró en una entrevista para el (Sitio Oficial) que “el Departamento de Asuntos de Ingeniería, en colaboración con nuestro departamento, el Departamento del Campamento Husainí Al-Sharif y el Departamento de Mantenimiento, comenzó a preparar el sitio de la Husainía Bahreiní tras su adquisición oficial por parte de la Ataba Husainí Sagrada, antes de la última visita de Arbaín”. Explicó que “el sitio anterior albergaba una estructura en riesgo de colapso, que fue completamente demolida, luego se niveló el terreno, se cubrió con material (subbase) y se revistió con concreto armado, lo que lo hizo apto para un uso temporal durante la visita de Arbaín”.

Añadió que “el sitio, con una superficie de 680 m², fue alfombrado con moquetas adecuadas, y se proporcionaron sistemas de refrigeración, iluminación y servicios básicos, lo que garantizó la comodidad de los visitantes durante su estancia en el campamento, ya sea para realizar oraciones, leer el Corán o asistir a las sesiones husainíes”.

Señaló que “se abrieron dos iwanes desde el patio del Campamento Husainí hacia la nueva plaza adyacente, además de habilitar dos puertas específicas para la entrada y salida, facilitando el movimiento de los visitantes y organizando el flujo de acceso al sitio”.

Estos esfuerzos forman parte del proyecto de la Ataba Husainí Sagrada para desarrollar la infraestructura en los alrededores del Santuario Husainí Al-Sharif, en preparación para recibir visitas millonarias, asegurando la provisión de los mejores servicios para los visitantes.