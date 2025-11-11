La barrera entre el corazón del creyente y el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia)

Código de noticia: 1749294 fuente: Abna24

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): «Entre el corazón del creyente y el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia), no existe distancia real alguna, salvo cuando el ser humano, debido a su negligencia y la debilidad de su fe, levanta un velo entre sí mismo y la verdad profética. Esta barrera reside en lo más profundo del alma humana; no pertenece al ámbito del espacio ni del tiempo». Declaraciones del Ayatolá Abdolá Javadi Amolí.