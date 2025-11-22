Vida y legado del Allamah Tabataba’i

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Seyyed Mohammad Hossein Tabataba’i es considerado uno de los filósofos, místicos y exegetas coránicos más destacados de Irán. Sus enseñanzas y escritos siguen configurando el pensamiento religioso en Irán más de cuatro décadas después de su fallecimiento.

El Allamah Seyyed Mohammad Hossein Tabataba’i (1903-1981) fue un destacado erudito chií, filósofo, jurisconsulto y místico cuya obra moldeó el pensamiento islámico moderno en Irán. Es especialmente conocido por su exégesis integral Tafsir al-Mizan, por Shi’a en el Islam y por textos filosóficos como Bidayat al-Hikmah, Nihayat al-Hikmah y Principios de la Filosofía y el Método del Realismo.

Nacido en Tabriz, Tabataba’i perdió a su madre a los cinco años y a su padre a los nueve. Inició su educación estudiando el Corán, la literatura persa, el árabe y las ciencias islámicas antes de viajar en 1925 al seminario de Nayaf para proseguir estudios superiores. Allí estudió jurisprudencia, filosofía, ética, matemáticas y misticismo con eminentes maestros como Mirza Naeini, Mohammad Hossein Ghavami Isfahani y Seyyed Abolhassan Esfahani.

Tras una década en Nayaf, regresó a Tabriz y se dedicó tanto a la agricultura como a la escritura académica. Durante ese período produjo varias obras sobre filosofía y teología, entre ellas tratados sobre la existencia de Dios, la naturaleza humana, la profecía y los atributos divinos.

En 1946 se estableció en Qom, donde impartió clases de exégesis coránica y filosofía, revitalizando los estudios filosóficos en el seminario. Su método de interpretar el Corán a través del propio Corán se convirtió en modelo para generaciones posteriores de eruditos. También dirigió sesiones semanales de estudio sobre la filosofía de Mulla Sadra con un grupo selecto de discípulos.

Entre sus alumnos figuran algunos de los pensadores iraníes más influyentes, como Morteza Motahhari, Mohammad Hosseini Beheshti, Mohammad-Taqi Mesbah Yazdi, Hassan Hassanzadeh Amoli, Abdollah Javadi Amoli y Naser Makarem Shirazi. Mantuvo además un fructífero intercambio intelectual con el filósofo francés Henry Corbin, contribuyendo a dar a conocer la filosofía y la mística chiíes en los círculos académicos europeos.

El Allamah Tabataba’i falleció en 1981 en Qom. Su cortejo fúnebre, al que asistieron numerosos eruditos y seguidores, partió desde la Mezquita del Imam Hasan Askari hasta el santuario de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella), reflejando la profunda huella que dejó en el saber islámico.

Hoy sus obras siguen siendo fundamentales en el estudio del pensamiento chií, la filosofía y la exégesis coránica, y la Universidad Allamah Tabataba’i de Teherán lleva su nombre en reconocimiento a sus aportaciones.

El 24 de Aban, que este año corresponde al 15 de noviembre, eruditos, estudiantes y admiradores de todo Irán rinden homenaje al legado del Allamah Tabataba’i, reflexionando sobre sus contribuciones a la filosofía, la interpretación coránica y la vida intelectual del país. Actos conmemorativos, conferencias y debates subrayan cómo sus enseñanzas continúan inspirando a nuevas generaciones de pensadores y preservando la rica tradición del saber chií.

Reporte: Mohaddeseh Pakravan