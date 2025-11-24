EE.UU.: siete de cada diez se oponen a intervenir en Venezuela y Trump activa la designación terrorista del “Cartel de los Soles”

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La encuesta publicada este domingo por CBS News/YouGov muestra un rechazo masivo: el 70 % de los estadounidenses está en contra de una intervención militar en Venezuela, frente a solo un 30 % que la apoyaría, mientras que el 76 % considera que la administración Trump no ha explicado con claridad sus intenciones y tres de cada cuatro ciudadanos (incluida la mayoría de republicanos) exigen que cualquier acción cuente con el visto bueno del Congreso.

Incluso dentro del Partido Republicano se observan divisiones profundas: aunque el 66 % de los simpatizantes MAGA apoyaría una intervención, el 53 % de los republicanos no alineados con ese sector la rechaza abiertamente. Además, la mayoría de los encuestados (87 %) no percibe a Venezuela como una amenaza grave para la seguridad estadounidense y el 56 % cree que una acción militar no reduciría el flujo de drogas hacia EE.UU.

En paralelo, el Departamento de Estado estadounidense formalizará este lunes la designación del denominado “Cartel de los Soles” –término que, según expertos independientes, no corresponde a una estructura criminal organizada sino a una acusación genérica contra funcionarios venezolanos– como organización terrorista extranjera, lo que habilita nuevas sanciones y, según fuentes oficiales citadas por CNN y Associated Press, “nuevas opciones” militares dentro de Venezuela.

El gobierno venezolano ha calificado la medida de “ridícula patraña” destinada a justificar una agresión ilegítima, recordando que Washington nunca ha presentado pruebas concretas sobre la existencia real de dicho cartel ni sobre la vinculación personal del presidente Nicolás Maduro con actividades ilícitas.

La escalada coincide con el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde hace décadas –incluido el portaaviones Gerald Ford y más de 15 000 efectivos–, sobrevuelos de bombarderos B-52 y cazas F/A-18 cerca de la costa venezolana, y la suspensión de vuelos comerciales de varias aerolíneas tras alertas de la FAA sobre una “situación potencialmente peligrosa”.

A pesar de las amenazas, el presidente Nicolás Maduro ha reiterado la disposición al diálogo y ha subrayado que el pueblo venezolano permanece “invencible e indestructible” ante cualquier intento de imposición externa, mientras la opinión pública estadounidense muestra un claro rechazo mayoritario a convertir Venezuela en un nuevo teatro de guerra.