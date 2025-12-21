Imam del Viernes de Nayaf Condena Profanación del Corán, Cita Fracaso Cultural de Occidente

En sus sermones del viernes en la Gran Huseiniyah de Fátima (La paz sea con ella) en Nayaf Ashraf, Hoyyat al-islam Sayyed Sadruddin Qabanchi denunció la acción como un intento malicioso de avivar tensiones étnicas y religiosas bajo el pretexto de la libertad de expresión. Enfatizó que tales acciones equivalen a la promoción del odio religioso y constituyen un insulto no solo para los musulmanes, sino también para los seguidores de otras religiones divinas, incluidos el cristianismo y el judaísmo.

El clérigo de alto rango advirtió que faltar el respeto a los símbolos sagrados socava la cohesión social dentro de los Estados Unidos y corre el riesgo de provocar violencia en represalia. Hizo un llamado a las instituciones legales estadounidenses para que responsabilicen al candidato por violar las santidades religiosas y amenazar la paz interna. Qabanchi también instó a la Organización de Cooperación Islámica (OCI) a tomar una acción internacional coordinada para condenar y frenar provocaciones similares.

Asimismo, apeló a las organizaciones de la sociedad civil estadounidense para que presionen al poder judicial a abordar el problema, al tiempo que pidió a las ONG islámicas que vayan más allá de las reacciones temporales documentando tales incidentes y siguiendo los canales legales en los países donde ocurren.

Refiriéndose a los desarrollos regionales e internacionales, el Imam del Viernes en Nayaf describió la conclusión de la misión de la ONU en Irak como un signo de la creciente estabilidad política, afirmando que el país ha entrado en una nueva fase marcada por la disminución del conflicto sectario y los intentos respaldados por extranjeros para desestabilizar el proceso político.

Hoyyat al-islam Qabanchi también condenó un reciente ataque a una reunión judía en Australia que dejó decenas de muertos y heridos, calificando la violencia de injustificable. Elogió la valiente intervención de un joven musulmán, Ahmed al-Ahmad, que ayudó a capturar a uno de los atacantes, describiendo el acto como una manifestación de la ética islámica en contraste con la opresión y el extremismo, una acción que también fue reconocida por funcionarios australianos.

En asuntos domésticos y religiosos, el clérigo enfatizó la importancia de la unidad en los sermones de la oración del viernes, refiriéndose a una carta del Consejo de Dotaciones Sunita que fomenta temas comunes que fortalezcan la cohesión social. Recomendó la recitación de súplicas de la Sahifa al-Sayyadiyya, destacando oraciones que honran a quienes apoyaron al Profeta Muhammad (La paz sea con él y su familia).

Con motivo de la llegada del sagrado mes de Rayab, Qabanchi llamó a los creyentes a aumentar el arrepentimiento y la preparación espiritual de cara al Ramadán, señalando los méritos del ayuno durante el mes y la observancia de sus súplicas recomendadas.

También conmemoró el aniversario del martirio del Ayatolá Sayyed Muhammad Baqir Hakim, conocido como el "Mártir del Mihrab", elogiando su estatura académica y su liderazgo contra el régimen baazista. Qabanchi subrayó el compromiso de Hakim con la unidad nacional, la independencia y la justicia, así como su llamado a un gobierno inclusivo libre de injerencias extranjeras.

Concluyendo sus sermones, el Imam del Viernes en Nayaf Ashraf instó al pueblo iraquí a mantener la piedad, preservar la unidad y evitar la división frente a los desafíos actuales.