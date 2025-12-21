La mezquita Jalalia Jaame de Rochdale acometerá una modernización con elementos sostenibles

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La ampliación planificada de la mezquita Jalalia Jaame en el centro de Rochdale ha sido aprobada. La mezquita remodelará y ampliará su edificio como parte de un “proyecto legado” para la comunidad. Desde su establecimiento en la década de 1970, el sitio de Trafalgar Street ha crecido en popularidad, y la mezquita ahora busca adaptarse a las necesidades evolutivas del área.

La cúpula y el minarete actuales serán retirados y reemplazados por un diseño moderno y un nuevo minarete, según los detalles compartidos en la reunión del comité de planificación del 18 de diciembre.

Las propuestas incluyen una extensión en el primer piso, la instalación de un ascensor y dos escaleras, mejoras en las instalaciones comunales, y una pequeña ampliación de la sala de oración principal.

El concejal Iftikhar Ahmed, hablando en apoyo del proyecto en Number One Riverside, dijo: “Esto entregará beneficios claros y sustanciales. Creará una instalación moderna que satisfaga las necesidades evolutivas de la comunidad y apoyará la educación para niños y jóvenes.”

El concejal Ahmed explicó además que el plan proporcionará mejores instalaciones para mujeres, señalando que el sitio actual carece de áreas separadas para cambiarse.

Los funcionarios de planificación del consejo describieron el esquema como “sobredesarrollo” y recomendaron su rechazo, argumentando que la nueva mezquita dominaría el área residencial circundante. Sin embargo, el comité de planificación concluyó que los problemas planteados ya existen y no afectarían más a los residentes locales.

Representantes de la mezquita destacaron que el nuevo diseño incorporará características sostenibles como paneles solares, recolección de agua de lluvia y un mejor aislamiento térmico.

La miembro del comité, la concejal Sameena Zaheer, añadió: “Esto creará oportunidades para aquellos que previamente estaban excluidos, como niños y mujeres.”

El concejal Phil Burke solicitó condiciones antes de la aprobación, incluyendo el oscurecimiento de las vistas desde las ventanas e investigar el impacto del tráfico cerca de la entrada del sitio, lo que podría resultar en una Orden de Regulación de Tráfico y líneas amarillas dobles en Nile Street.

Después de acordar estas condiciones adicionales, el comité anuló la recomendación de rechazo de los funcionarios, afirmando que el proyecto beneficiaría a la comunidad.