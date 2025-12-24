Una pregunta sobre delitos contra musulmanes en India provoca la suspensión de un profesor en Jamia Millia Islamia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Universidad Jamia Millia Islamia, ubicada en la ciudad de Nueva Delhi, capital de India, suspendió a uno de sus profesores titulares por formular una pregunta sobre «los delitos contra la minoría musulmana en India» en el examen final de semestre de grado e inició un procedimiento disciplinario en su contra.

Esta decisión se tomó después de que se incluyera una pregunta titulada «Discuta sobre los delitos contra las minorías musulmanas en India citando ejemplos adecuados» en el examen del primer semestre de la carrera de Trabajo Social (B.A. Hons Social Work) correspondiente al año 2025, en la asignatura «Problemas sociales en India». El examen se celebró un domingo.

Según el anuncio oficial de la universidad, el profesor Virendra Balaji Shahare, docente del Departamento de Trabajo Social, fue el autor de dicha pregunta y, acto seguido, fue suspendido de forma inmediata de su cargo. Además, la universidad comunicó que se presentará una denuncia formal (FIR) ante la policía en relación con este caso.

En la orden emitida por la oficina de registro y asuntos administrativos de la universidad se establece que la suspensión del profesor se mantendrá hasta la conclusión de las investigaciones del comité de indagación. De acuerdo con esta instrucción, su sede administrativa durante el período de suspensión queda fijada en «Nueva Delhi» y no podrá abandonar la ciudad sin autorización previa.

En respuesta, una organización estudiantil conocida como Movimiento de la Fraternidad (The Fraternity Movement) en la Universidad Jamia Millia Islamia emitió un comunicado demandando la revocación inmediata de la suspensión del profesor. Este grupo argumentó que la pregunta formulada representaba un enfoque crítico sobre las realidades sociales vinculadas a la situación de la minoría musulmana en India y que la respuesta de la dirección universitaria constituye una violación manifiesta de la libertad académica y universitaria.

En el comunicado se señala que, si una universidad con un legado de identidad islámica y una tradición de resistencia intelectual no permite abordar con honestidad los problemas sociales, el espacio académico se transforma efectivamente en un instrumento de supresión del pensamiento. Esta organización estudiantil calificó la decisión de la universidad de suspender al profesor y avanzar en acciones judiciales como una medida alarmante frente a la discusión de cuestiones relacionadas con los derechos de las minorías musulmanas.