Aprobación preliminar para la construcción de una mezquita en Oklahoma

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según el informe de un medio local, las autoridades de la ciudad de Broken Arrow, el mayor suburbio de Tulsa, aprobaron de manera preliminar el 18 de diciembre el cambio de uso de 15 hectáreas de terreno para la ejecución de este proyecto. Esta decisión se adoptó tras una reunión de cuatro horas en la que más de 60 residentes se inscribieron para expresar su opinión, y la mayoría de ellos se opusieron al proyecto.

Robert Gornsen, presidente de la Comisión de Planificación de Broken Arrow, declaró que la votación realizada se limitó exclusivamente a la viabilidad técnica del proyecto y que las implicaciones culturales no fueron examinadas en esta etapa.

Uno de los miembros de la comisión que votó a favor del proyecto afirmó que en su decisión tuvo en cuenta los derechos de propiedad del terreno. Subrayó que los propietarios del suelo tienen derecho a utilizar su propiedad siempre que se cumplan las normativas municipales y estatales.

En contrapartida, varios de los presentes expresaron preocupaciones sobre el impacto de este proyecto en la comunidad local. Uno de los residentes declaró al respecto que no deseaba que una «ideología» se impusiera a su familia. Por su parte, uno de los defensores del proyecto enfatizó que los musulmanes residentes en la zona forman parte de la comunidad local y desempeñan roles como maestros, médicos, comerciantes y padres en esta región.

De acuerdo con los documentos municipales, el terreno del proyecto fue adquirido en 2014 por el «Fondo Islámico de América del Norte», una institución que opera desde la década de 1970 y es propietaria de bienes inmuebles en más de 40 estados de Estados Unidos. Las estimaciones indican que alrededor de 10 mil musulmanes viven en el área metropolitana de Tulsa.

La decisión final sobre el cambio de uso del suelo y la emisión de permisos condicionales para la construcción corresponde al Consejo Municipal de Broken Arrow, que prevé abordar este tema en una sesión especial el 20 de enero de 2026.