Líder de Hezbolá: EEUU e Israel son la causa de inestabilidad en Líbano

En un discurso pronunciado este domingo, el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem, ha denunciado que la agresión israelí contra el Líbano no ha cesado a pesar de la tregua alcanzada en noviembre de 2024.

El sheij Qasem ha acusado también a Estados Unidos de fomentar la corrupción en el Líbano, proteger a ciertas figuras y trabajar desde 2019 para socavar la situación económica del país, e incluso, ha agregado, Washington ha intentado imponer su tutela y hoy controla muchos aspectos clave del Estado.

En otra parte de su alocución, el sheij Qasem ha resaltado que la trayectoria de Hezbolá ha sido y sigue siendo brillante y ha mencionado que el movimiento libanés, en cooperación con diversas facciones y el apoyo del Ejército y del pueblo libanés, ha liberado el país, no solo el sur, de la ocupación sionista.

Asimismo, ha señalado que Hezbolá ha contribuido a la construcción del Estado libanés, recordando que la esencia del enfoque de este movimiento es el servicio al pueblo.

Respecto al desarme de Hezbolá exigido por Washington, el sheij Qasem ha alertado que la medida es parte de un proyecto israelí-estadounidense, aunque se presente bajo el nombre de exclusividad de armas. “Los estadounidenses e israelíes quieren acabar con la Resistencia en el Líbano mediante el desarme”, ha reiterado.

Según el titular de Hezbolá, el Líbano ha implementado todas las disposiciones del acuerdo con el régimen sionista, e incluso el gobierno libanés ha hecho concesiones innecesarias, mientras que Israel continúa su agresión sin cesar, por lo tanto, ha dejado claro que ya no es necesario que la Resistencia y el Líbano tomen alguna medida antes de que el régimen sionista cumpla con todas sus obligaciones.

En otra parte de su intervención, el secretario general de Hezbolá, ha enfatizado que, dado que el pueblo libanés es dueño legítimo de su tierra y exige justicia, “Israel debe retirarse de los territorios ocupados”.

La agresión debe cesar de manera total en tierra, mar y aire, junto con la retirada completa de las fuerzas israelíes, la liberación de los prisioneros y el inicio del proceso de reconstrucción del sur del Líbano, ha precisado el sheij Qasem y dejado en claro Hezbolá continuará defendiendo el país con firmeza hasta alcanzar sus objetivos, incluso si ello requiere tiempo.

“Aunque recurra a toda su fuerza, brutalidad y crímenes, la resistencia no retrocederá ni se rendirá”, ha recalcado.

El sheij Qasem ha remarcado que Hezbolá confía en que, pese a las dificultades y sacrificios, seguirá fuerte, digno y valiente para defender el país. “Dios está con nosotros, la verdad está con nosotros y nuestro pueblo está con nosotros”, ha concluido.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024, el régimen israelí lo ha violado repetidas veces, dejando miles de víctimas. El acuerdo de tregua establecía la retirada total de las fuerzas israelíes del sur del Líbano en enero; sin embargo, dicha retirada ha sido parcial y el ejército israelí mantiene su presencia en cinco puestos fronterizos.