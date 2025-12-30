Distribución de dos millones de ejemplares del Corán en la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos por una fundación islámica

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): la Fundación «Al-Furqaan» (Al-Furqaan Foundation) en Estados Unidos de América anunció que, coincidiendo con la celebración de los eventos relacionados con la Copa Mundial de Fútbol en el verano próximo, distribuirá dos millones de ejemplares del Corán en las ciudades anfitrionas de los partidos. Este programa se ejecutará con el objetivo de presentar el islam y facilitar el acceso público al texto sagrado de los musulmanes.

Según el anuncio de esta fundación, los Coranes se distribuirán de forma gratuita y por voluntarios en puntos designados cerca de los lugares de celebración de los partidos y centros de concentración pública. Los responsables de Al-Furqaan han descrito este plan como parte de su misión continua de ampliar el conocimiento correcto del islam mediante la entrega directa del texto del Corán.

Ahmed Abouhaiba, uno de los responsables de esta fundación, anunció en el marco de una reunión en la ciudad de Toronto (Canadá) que los detalles adicionales, como el calendario del programa y los lugares exactos de distribución, se publicarán cerca de la fecha de celebración del evento.

Los responsables de Al-Furqaan enfatizan que este plan, en el contexto cultural y mediático de Occidente, puede desempeñar un papel importante en transmitir el mensaje del Corán a audiencias internacionales; especialmente en circunstancias en las que corrientes políticas y mediáticas occidentales, junto con los partidarios de la hegemonía estadounidense, intentan presentar una imagen distorsionada del islam.

Esta institución también ha anunciado que utilizará la capacidad de voluntarios musulmanes en Estados Unidos para esta acción, con el fin de fortalecer la presencia cultural y espiritual de los musulmanes en el curso de estas competiciones globales.