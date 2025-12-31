General Ahmad Vahidi es nombrado comandante adjunto del CGRI de Irán

El nombramiento ha sido anunciado este miércoles durante una ceremonia de despedida y presentación, a la que ha asistido el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, Mohamad Pakpur.

Durante su intervención, el general Vahidi ha calificado al CGRI como una institución sagrada edificada sobre el sacrificio de los mártires y ha destacado su capacidad para servir como modelo de un Estado islámico y de una sociedad islámica.

Asimismo, tras recalcar la paciencia, la resistencia y la espiritualidad como elementos clave para hacer frente a los desafíos externos, ha elogiado el desempeño de las generaciones más jóvenes dentro del CGRI.

“Hoy, el CGRI brilla en su máximo esplendor como siempre. Vimos en conflictos recientes cómo brillaron nuestros jóvenes. Es un honor para el CGRI contar con un grupo de jóvenes de élite y capacitados, con el corazón puesto en Dios, que sin duda saldrán victoriosos”, señaló el general Vahidi.

Por su parte, el excomandante adjunto, el general de brigada Ali Fadavi, quien ha sido designado jefe del Grupo Asesor del comandante en jefe del CGRI, aseveró que salvaguardar la Revolución Islámica es uno de los más altos honores y responsabilidades. “Proteger la Revolución Islámica es una de las mayores virtudes del mundo, y el mayor mal que se ha cometido es oponerse al sistema islámico”, añadió.

A su vez, el general de brigada, Mohamad Pakpur, agradeció los casi siete años de servicio del general Fadavi como comandante adjunto, subrayando su amplia experiencia en funciones de comando e inteligencia.

Al presentar al general Vahidi como un veterano y destacado comandante del CGRI, recordó sus responsabilidades anteriores, incluidos roles de liderazgo en la Inteligencia del CGRI, comando del cuartel general de Nayaf, contribuciones a la formación de la Fuerza Quds y servicio como ministro de Defensa e Interior, así como membresía en el Consejo de Discernimiento de Conveniencia.

El pasado octubre, el Líder de Irán designó al general Ahmad Vahidi como subcomandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país.